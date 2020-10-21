Владислав Лисовец обратился к политикам с просьбой остановить войну в Карабахе

Владислав Лисовец обратился к политикам с просьбой остановить войну в Карабахе

Вчера, 19:14ОбществоPhoto: wikimedia.org
Специалист в области моды Владислав Лисовец попросил политиков прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Сам Лисовец родился и вырос в Баку. Об этом информирует News.ru.

По словам Владислава Лисовца, за 30 лет в отношениях между Арменией и Азербайджаном ничего не изменилось. Армяне не отдают азербайджанцам территории, которые захватили незаконно.

Все очень печально. Такое ощущение, что конфликт затянется надолго. Сегодня война перешла в горячую фазу. С этим пора заканчивать, считает эксперт моды.

Лисовец выразил благодарность Гейдару Алиеву, которому ранее удалось остановить войну. Сейчас Баку и Еревану надо разобраться с землей. Люди должны вернуть то, что им не принадлежит. Хотелось бы, чтобы при этом было как можно меньше жертв.

Политики забывают, что на земле живут люди. В наше время правительства стран в первую очередь думают о границах, сказал Владислав Лисовец.

Собеседник издания подчеркнул, что он никого не хочет делить по национальности. Гибель людей всегда большая трагедия.

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