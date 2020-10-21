Владислав Лисовец обратился к политикам с просьбой остановить войну в Карабахе

Лисовец выразил благодарность Гейдару Алиеву, которому ранее удалось остановить войну. Сейчас Баку и Еревану надо разобраться с землей. Люди должны вернуть то, что им не принадлежит. Хотелось бы, чтобы при этом было как можно меньше жертв.