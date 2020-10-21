В Санкт-Петербурге могут создать казачий «Стоп хам» против ковид-нигилистов

Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев позитивно оценил возможность участия казачества в борьбе с ковид-нигилизмом. Правда он отметил, что они будут действовать неофициально, примерно как «Стоп хам». То есть, в их компетенции будет просто подойти к гражданину и убедить его надеть маску, в том числе личным примером.