В Санкт-Петербурге могут создать казачий «Стоп хам» против ковид-нигилистов

Администрация Санкт-Петербурга рассматривает возможность привлечения казаков для контроля соблюдения масочного режима в общественном транспорте.

Руководство казачьего движения уже выразило готовность помогать полиции в данном вопросе, пишет infox.ru. Несмотря на то, что большая часть россиян осознает опасность коронавирусной инфекции, в транспорте много тех, кто не желает ехать в маске. Из-за этого возникают конфликты, которые заканчиваются драками. Атаман казаков Санкт-Петербурга Андрей Поляков заявил СМИ, что они готовы патрулировать в общественных местах. По его словам, личного состава «хватит на все районы города». Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев позитивно оценил возможность участия казачества в борьбе с ковид-нигилизмом. Правда он отметил, что они будут действовать неофициально, примерно как «Стоп хам». То есть, в их компетенции будет просто подойти к гражданину и убедить его надеть маску, в том числе личным примером.

