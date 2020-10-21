В России выделят еще 35 млрд рублей на пособия для безработных

В России выделят еще 35 млрд рублей на пособия для безработных

Вчера, 18:21ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
На эти цели в бюджете было предусмотрено свыше 165 млрд рублей. Планируется, что выплаты повышенных пособий по безработице позволят компенсировать часть финансовых потерь граждан и поддержат потребительский спрос в условиях пандемии.

По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, Правительство России выделит дополнительно 35 млрд руб. на поддержку безработных. Ранее на эти цели в бюджете на текущий год было предусмотрено свыше 165 млрд руб., около 92% этой суммы на данный момент израсходовано.

— Государство должно их поддержать. И конечно, мы продолжим делать всё необходимое, чтобы ситуация на рынке труда выравниваласьподчеркнул Михаил Мишустин.

По словам экспертов, выплаты повышенных пособий по безработице позволяют компенсировать часть финансовых потерь граждан, а также поддержат потребительский спрос в условиях пандемии.

Власти прогнозируют полное восстановление рынка труда к 2023 году.

Напомним, во время пандемии коронавируса правительство увеличило максимальный размер пособия по безработице с 8 тыс. до 12130 руб. до конца года. По поручению Владимира Путина были введены доплаты потерявшим работу родителям — по 3 тыс. руб. на каждого ребенка до 18 лет. По мнению экспертов, увеличение выплат позволило сгладить негативное влияние роста безработицы на экономику.

По данным Росстата, безработица в России за полгода пандемии выросла с 4,6% до 6,4%, до уровня 2012 года.

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