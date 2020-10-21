В России выделят еще 35 млрд рублей на пособия для безработных

Напомним, во время пандемии коронавируса правительство увеличило максимальный размер пособия по безработице с 8 тыс. до 12130 руб. до конца года. По поручению Владимира Путина были введены доплаты потерявшим работу родителям — по 3 тыс. руб. на каждого ребенка до 18 лет. По мнению экспертов, увеличение выплат позволило сгладить негативное влияние роста безработицы на экономику.