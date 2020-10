Президент Межпарламентской ассамблеи православия, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов высказался по поводу смерти почетного председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Димитрия Смирнова.

По словам Гаврилова, Смирнов был человеком не цифровой эпохи, который умел «проповедовать очень ярко, очень образно, часто остро». Его высказывания об отношениях между мужем и женой, между друзьями привлекали всеобщее внимание не только в России, но и в других православных странах (Болгария, Сербия, Греция). Об этом пишет russian.rt.com. Депутат отметил, что протоиерей никогда не унывал и не жаловался.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter