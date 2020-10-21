В декабре железнодорожники возобновят рейсы «Ласточки» от Перми до Екатеринбурга

В декабре железнодорожники возобновят рейсы «Ласточки» от Перми до Екатеринбурга

Вчера, 21:49ОбществоPhoto: pixabay.com
В декабре между Пермью и Екатеринбургом вновь начнут курсировать скоростные электрички «Ласточка» Федеральной пассажирской компании.

Как сообщает properm.ru, со ссылкой на пресс-службу правительства Пермского края, с 1 декабря планируется по одному рейсу в каждом направлении ежедневно. Из Перми в Екатеринбург поезд № 802Е станет уходить в 6:42, а в обратном направлении поезд №803Е отправится в 17:51. Время указано местное.

Кроме того, до 25 декабря стоимость поездки по этому маршруту будет снижена более, чем вдвое - от 398 до 403 рублей в одну сторону.

Ранее, пока из-за пандемии не отменили рейсы «Ласточки», поездка на ней в апреле стоила 1051 рубль.

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