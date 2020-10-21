В декабре железнодорожники возобновят рейсы «Ласточки» от Перми до Екатеринбурга

Как сообщает properm.ru, со ссылкой на пресс-службу правительства Пермского края, с 1 декабря планируется по одному рейсу в каждом направлении ежедневно. Из Перми в Екатеринбург поезд № 802Е станет уходить в 6:42, а в обратном направлении поезд №803Е отправится в 17:51. Время указано местное.