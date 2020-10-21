В больнице №13 Уфы ответили пациенту, у которого после процедур начала слезать кожа

Права пациента взялся защищать депутат Госсобрания Башкирии Дмитрий Чувилин. Он заявил, что на жалобу самого пациента руководство больницы никак не отреагировала, поэтому пришлось обратиться за пояснениями в форме официального депутатского запроса.
В ответе, подписанном главным врачом больницы Булатом Гарифуллиным, сказано, что врачебная комиссия провела внутренний контроль качества и безопаскости медицинской деятельности.
— Комиссией установлено, что медицинская помощь в ГКБ №13 г. Уфа Садрисламову А. Р. оказана в соответствии с программой госгарантий РБ на 2020-2021 год, качественно, полно, квалифицированно и своевременно, указано в ответе.
Редакция Mkset направила запрос в Минздрав Башкирии.