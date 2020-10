Уфимец, оскорбивший кондуктора объяснил, почему не захотел надеть маску

Накануне в сети появилось видео, быстро набравшее популярность в социальных сетях. Житель Уфы оскорблял кондуктора за просьбу надеть защитную маску в транспорте. Мужчина уверял, что никто не имеет право его заставить применять средства индивидуальной защиты.

Позже мужчина пояснил причины своего поступка. По его словам, документ главы региона, в котором прописано требование ношения масок в транспорте, не имеет законную силу. — Вижу УГ № 111, так. Листаем вниз: «Указ вступает в силу со дня его подписания и действует до особого указания». А печати гербовой нет и подписи его (главы Башкирии Радия Хабирова — ред.) нет. Все, указ главы юридической силы не имеет. Печать отдела правовых актов и контроля имеется, а гербовая печать с Салаватом Юлаевым есть? Ее не должно быть? прокомментировал он журналистам «Башинформа». Отметим, что в указе президента Башкирии от 1996 года сказано, что официальная публикация любых актов главы или правительства республики говорит о том, что они подписаны руководителем региона и имеют законную силу.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter