Уфимец, оскорбивший кондуктора объяснил, почему не захотел надеть маску

Уфимец, оскорбивший кондуктора объяснил, почему не захотел надеть маску

Вчера, 14:21ОбществоКарина МамаеваPhoto: Скриншот с видео
Накануне в сети появилось видео, быстро набравшее популярность в социальных сетях. Житель Уфы оскорблял кондуктора за просьбу надеть защитную маску в транспорте. Мужчина уверял, что никто не имеет право его заставить применять средства индивидуальной защиты.

Позже мужчина пояснил причины своего поступка. По его словам, документ главы региона, в котором прописано требование ношения масок в транспорте, не имеет законную силу.

— Вижу УГ № 111, так. Листаем вниз: «Указ вступает в силу со дня его подписания и действует до особого указания». А печати гербовой нет и подписи его (главы Башкирии Радия Хабирова — ред.) нет. Все, указ главы юридической силы не имеет. Печать отдела правовых актов и контроля имеется, а гербовая печать с Салаватом Юлаевым есть? Ее не должно быть? прокомментировал он журналистам «Башинформа».

Отметим, что в указе президента Башкирии от 1996 года сказано, что официальная публикация любых актов главы или правительства республики говорит о том, что они подписаны руководителем региона и имеют законную силу.

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