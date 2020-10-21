Уфимец, оскорбивший кондуктора объяснил, почему не захотел надеть маску

— Вижу УГ № 111, так. Листаем вниз: «Указ вступает в силу со дня его подписания и действует до особого указания». А печати гербовой нет и подписи его (главы Башкирии Радия Хабирова — ред.) нет. Все, указ главы юридической силы не имеет. Печать отдела правовых актов и контроля имеется, а гербовая печать с Салаватом Юлаевым есть? Ее не должно быть? прокомментировал он журналистам «Башинформа».