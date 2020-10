Декабрьские фьючерсы нефти марок WTI и Brent подешевели.

Как сообщает RT, стоимость нефти WTI составила $41,46 (−1,54%) за бочку, цена марки Brent просела до $42,93 (−0,53%).

