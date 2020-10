На семидесятом году жизни умер протоиерей Димитрий Смирнов - председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.

Газета “Известия” сообщает, что весной текущего года протоиерей был госпитализирован с диагнозом коронавирусная инфекция. Болезнь протекала тяжело, но к концу месяца Дмитрий Смирнов был выписан. В сентябре у него обострилось хроническое заболевание - его госпитализировали в тяжелом состоянии.

