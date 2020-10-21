Пропавший мэр, смерть певицы и обманутые медики. Итоги дня в Башкирии

В Уфе все запланированные ранее масовые мероприятия перенесли на неопределенный срок. Такое решение принято из-за эпидемии.
Скончалась певица Бибисара Азаматова. Её коллеги и друзья рассказали, что в последние месяцы артистка сражалась с болезнью.
В указ о повышенной готовности внесены новые изменения.
Минздрав Башкирии ужесточил приём на КТ лёгких.
Медикам обещали надбавки за усиленну работу в условиях эпидемии, однако то тут, то там в республике рассказывают, что денег этих они всё никак дождаться не могут.
«Салават Юлаев» еле-еле одолел противника из Сочи. Матч получился крайне скучным. Если не смотрели, то и не надо — мы посмотрели его за вас.
Слухмейкеры и ряд СМИ утверждают, что уфимский мэр тяжело болен. Однако в администрации это отрицают и грозятся исками в суд.