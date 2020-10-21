Пропавший мэр, смерть певицы и обманутые медики. Итоги дня в Башкирии

Пропавший мэр, смерть певицы и обманутые медики. Итоги дня в Башкирии

Вчера, 09:03ОбществоPhoto: Правительство РБ
Главные новости Уфы и Башкортостана на 20 октября.

В Уфе все запланированные ранее масовые мероприятия перенесли на неопределенный срок. Такое решение принято из-за эпидемии.

Скончалась певица Бибисара Азаматова. Её коллеги и друзья рассказали, что в последние месяцы артистка сражалась с болезнью.

В указ о повышенной готовности внесены новые изменения.

Минздрав Башкирии ужесточил приём на КТ лёгких.

Медикам обещали надбавки за усиленну работу в условиях эпидемии, однако то тут, то там в республике рассказывают, что денег этих они всё никак дождаться не могут.

«Салават Юлаев» еле-еле одолел противника из Сочи. Матч получился крайне скучным. Если не смотрели, то и не надо — мы посмотрели его за вас.

Слухмейкеры и ряд СМИ утверждают, что уфимский мэр тяжело болен. Однако в администрации это отрицают и грозятся исками в суд.

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