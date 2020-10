Врач рассказал, что появление высыпаний на коже у детей, особенно в районе ступней, может свидетельствовать о заражении коронавирусной инфекцией.

Газета “Известия” сообщает, что высыпания при заражении детей коронавирусной инфекцией носят специфический характер - сыпь обычно не зудит, но вызывает сильное жжение, причем это чувство сохраняется на протяжении всего течения болезни. Температура и кашель отсутствуют, но могут появиться нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта.

