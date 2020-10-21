Новый зоопарк, иск на журналистов и критика врачей. Итоги дня в Башкирии

Исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Башкирии Рамзиль Кучарбаев назначен главным архитектором республики.
В распоряжении Mkset оказалась аудиозапись совещания, на котором чиновник Минздрава Башкирии (предположительно Гульнара Зиннурова, курирующая больничную деятельность) на протяжении трех с лишним минут отчитывает главных врачей уфимских больниц за малое число выписанных пациентов.
В уфимской больнице № 21 один из пациентов, просматривая историю болезни, заметил запись о том, что он беременный и ему требуется посетить гинеколога.
Александр Сидякин и Ростислав Мурзагулов подали иск на учредителя издания «Проуфу.ру» Рауфу Рахимову, а также на «Радио Свобода».
К концу 2020 года на склоне реки Белой у дома правительства появится здание Центра управления республикой. Во всяком случае так запланировано по контракту.
Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров анонсировал строительство зоопарка в Уфе в ближайшие два-три года. Разбирались, как к этому относятся общественники и горожане, и нужен ли зоопарк в XXI веке, когда идет борьба за экологию и охрану животного мира