Новый зоопарк, иск на журналистов и критика врачей. Итоги дня в Башкирии

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров анонсировал строительство зоопарка в Уфе в ближайшие два-три года. Разбирались, как к этому относятся общественники и горожане, и нужен ли зоопарк в XXI веке, когда идет борьба за экологию и охрану животного мира