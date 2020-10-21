Новый зоопарк, иск на журналистов и критика врачей. Итоги дня в Башкирии

Новый зоопарк, иск на журналистов и критика врачей. Итоги дня в Башкирии

21 октября , 23:55ОбществоPhoto: Официальный сайт уфимской мэрии
Главные новости Уфы и Башкортостана на 21 октября.

Исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Башкирии Рамзиль Кучарбаев назначен главным архитектором республики.

В распоряжении Mkset оказалась аудиозапись совещания, на котором чиновник Минздрава Башкирии (предположительно Гульнара Зиннурова, курирующая больничную деятельность) на протяжении трех с лишним минут отчитывает главных врачей уфимских больниц за малое число выписанных пациентов.

В уфимской больнице № 21 один из пациентов, просматривая историю болезни, заметил запись о том, что он беременный и ему требуется посетить гинеколога.

Александр Сидякин и Ростислав Мурзагулов подали иск на учредителя издания «Проуфу.ру» Рауфу Рахимову, а также на «Радио Свобода».

К концу 2020 года на склоне реки Белой у дома правительства появится здание Центра управления республикой. Во всяком случае так запланировано по контракту.

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров анонсировал строительство зоопарка в Уфе в ближайшие два-три года. Разбирались, как к этому относятся общественники и горожане, и нужен ли зоопарк в XXI веке, когда идет борьба за экологию и охрану животного мира

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы