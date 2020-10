Из-за распространения коронавирусной инфекции новосибирские школьники уходят на двухнедельные каникулы.

Газета “Известия” сообщает, что власти Новосибирской области вводят ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции. В соответствии с подписанным постановлением, общеобразовательные школы в полном объеме уйдут на каникулы с 26 октября до 9 ноября. Также в области вводятся ограничения для заведений общественного питания.

