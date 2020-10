Минздрав объяснил «беременность» мужчины из Башкирии технической ошибкой

Накануне в уфимской городской больнице № 21 один из пациентов, просматривая историю болезни, заметил запись о том, что он беременный и ему требуется посетить гинеколога.

Возмущенный мужчина разместил жалобу в социальных сетях и попросил Минздрав работаться в ситуации. В ведомстве отреагировали и дали объяснение этому необычному случаю. По информации пресс-службы Министерства здравоохранения республики, в 21-ой больнице по данному случаю была проведена служебная проверка. Выяснилось, что при заполнении документов пациента произошла техническая ошибка. При этом в ведомстве пообещали, что больше подобных случаев не повторится, а все причастные к данному инциденту уже известны.

