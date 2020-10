Медучреждения Тюменской области временно прекращают плановый прием и профилактическую медпомощь.

В региональном департаменте здравоохранения сообщили, что это вынужденная мера, связанная с резким ростом числа заразившихся коронавирусной инфекцией, пишет infox.ru. Ограничения вводятся и для стационаров. Плановые операции и госпитализации переносятся на более благоприятное время. Исключение будет делаться только для неотложных случаев.

