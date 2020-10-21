Лекарство от роста цен

Но не стоит забывать, что работает программа льготной ипотеки под 6,5%, которая с апреля поддерживает не только россиян, желающих приобрести новую квартиру, но и строительные компании. Она то и обеспечивает до 90% выдачи всех кредитов на строящиеся дома. С апреля выдано уже 227,9 тыс. кредитов на 641,3 млрд рублей. В случае принятия предложения о продлении, что вероятно состоится, так как идея озвучена президентом, дополнительно 350 тысяч семей смогут воспользоваться господдержкой. Стройка получит эффект около 1 трлн рублей.