Комсомольск-на-Амуре претендует на звание «Города трудовой доблести»

Комсомольск-на-Амуре претендует на звание «Города трудовой доблести»

Вчера, 15:22ОбществоPhoto: фрагмент видео
Оргкомитет «Победа» направил президенту России Владимиру Путину ходатайство о присвоении Комсомольску-на-Амуре почетного звания «Город трудовой доблести». 

О необходимости отметить трудовые подвиги жителей промышленного центра Хабаровского края подписались врио губернатора Михаил Дегтярев и спикер Законодательной думы региона Ирина Зикунова, передает transsibinfo.com.

Вопрос о получении почетного статуса комсомольчане поднимали многократно, в том числе перед арестованным по обвинению в организации убийств экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Тогда жители Комсомольска-на-Амуре завершили все формальные процедуры для получения звания и направили их в адрес Фургала. Однако выяснилось, что потом эти документы на имя президента никто не отправлял.

История получила развитие с приходом Дегтярева. Вопрос о присвоении звания ему задавали и в ходе рабочей поездки в Комсомольск-на-Амуре, и во время прямой линии с жителями края. Глава региона тогда заявлял, что удивлен, почему этого звания городу не было присвоено ранее.

«Комсомольск-на-Амуре абсолютно по всем параметрам подходит для этого и давно достоин почетного звания «Город трудовой доблести»,– отметил глава региона.

Теперь все необходимые для получения города трудовой славы документы отправлены в Москву. А копия ходатайства передана на хранение в краевой музей имени Н.И. Гродекова.

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