Комсомольск-на-Амуре претендует на звание «Города трудовой доблести»

Вопрос о получении почетного статуса комсомольчане поднимали многократно, в том числе перед арестованным по обвинению в организации убийств экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Тогда жители Комсомольска-на-Амуре завершили все формальные процедуры для получения звания и направили их в адрес Фургала. Однако выяснилось, что потом эти документы на имя президента никто не отправлял.