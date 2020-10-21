Глава администрации Хабирова и Ростислав Мурзагулов подали в суд на Рауфу Рахимову

Глава администрации Хабирова и Ростислав Мурзагулов подали в суд на Рауфу Рахимову

Вчера, 15:56ОбществоКарина МамаеваPhoto: Facebook
Александр Сидякин и Ростислав Мурзагулов подали иск на учредителя издания «Проуфу.ру» Рауфу Рахимову, а также на «Радио Свобода».

Руководитель администрации главы РБ и председатель совета директоров медиахолдинга «Башинформ» планируют отстоять свои права в суде, после заявления издателя в интервью, опубликованном в сентябре 2020 года на портале Idel.Реалии, которое входит в состав указанной выше радиостанции.

В разговоре с журналистом Рауфа Рахимова заявила, что на рекламодателей её издания оказывается давление. По её словам, Мурзагулов и Сидякин звонили в некоторые компании и требовали прекратить сотрудничество с данным СМИ.

Позже администрация Радия Хабирова направила изданию Idel.Реалии письмо, в котором сообщалось, что Александр Сидякин никакого давления не оказывал и озвученная информация является ложной.

Предварительные слушания по гражданскому делу назначены на сегодня, 21 октября. Как сообщает «Ъ-Уфа» в случае, если суд удовлетворит иски Сидякина и Мурзагулова, ответчице придется выплатить по 250 тысяч рублей. Денежные средства в свою очередь будут направлены в фонд «Иман-Башкортостан», который создавался для завершения строительства новой соборной мечети в Уфе.

Напомним, это не первый иск, который Александр Сидякин подает в отношении журналистов. Ранее он направил два иска о защите чести, достоинства и деловой репутации. В первом иске в качестве ответчиков выступает журналист ProUfu Рамиль Рахматов и компания ООО «Эхо Мск», во втором — та же организация и политтехнолог Андрей Потылицын.

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