Глава администрации Хабирова и Ростислав Мурзагулов подали в суд на Рауфу Рахимову

Предварительные слушания по гражданскому делу назначены на сегодня, 21 октября. Как сообщает «Ъ-Уфа» в случае, если суд удовлетворит иски Сидякина и Мурзагулова, ответчице придется выплатить по 250 тысяч рублей. Денежные средства в свою очередь будут направлены в фонд «Иман-Башкортостан», который создавался для завершения строительства новой соборной мечети в Уфе.