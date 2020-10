Евгений Минченко избран президентом РАСО

Новым президентом Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) стал Евгений Минченко. За его кандидатуру проголосовали свыше 90% членов ассоциации.

РАСО — одна из старейших общественных организаций в России в сфере коммуникаций. Ассоциация занимается вопросами развития инфраструктуры отрасли и защиты её интересов, а также вопросами развития кадрового потенциала. Сообщается, что новым вице-президентом будет Алексей Фирсов, составлявший конкуренцию на выборах Евгения Минченко, пишут «Новые Известия». В планах нового президента организации, сделать РАСО более публичной. Минченко еще в ходе предвыборной программы предлагал публиковать ежегодные доклады о состоянии рынка общественных связей в России. «Я считаю, что перед нами, нашей индустрией и обществом в целом стоит серьезный вызов. Сегодня в мире мы наблюдаем раскол общества, высокий уровень конфликтов. И мое мнение, что наш долг, как специалистов отрасли, наладить общественные отношения, вернуть гармонию, свести к минимуму конфликты. Также необходимо оказывать помощь власти, бизнесу, обществу находить общие интересы и удерживать стабильность», — пояснил Евгений Минченко. Также, по словам Минченко, в ассоциации необходимо создать работающие комитеты по региональной политике и взаимодействию с органами госвласти. Сейчас в организации наблюдается небольшой перекос в сторону политических технологий. «Очевидно сегодня, что ключевым заказчиком и потребителем и производителем услуг в сфере связи с общественностью является государство. И мне кажется настало время выстроить системную работу по продвижению государственной политики», — отметил он. Свою деятельность в РАСО, новый президент планирует совмещать с должностью руководителя исследовательского центра МГИМО. И по его словам, это может пойти на пользу обеим сторонам. «Это поможет достигнуть эффекта синергии. Даст возможность делать какие-то совместные проекты, можно отдельных специалистов привлекать, рекомендовать своим клиентам», — подчеркнул Минченко. В заключении он рассказал, что планирует в год тридцатилетия РАСО в следующем году попробовать сделать экспериментальный конкурс Российской ассоциации по связям с общественностью, с понятной и прозрачной методологией. «Специалистов по связям с общественностью оценивают разные структуры, но не оценивает сама РАСО. А ведь именно в ассоциации разработана уникальная система сертификации специалистов и профессиональный стандарт».

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter