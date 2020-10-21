Евгений Минченко избран президентом РАСО

«Я считаю, что перед нами, нашей индустрией и обществом в целом стоит серьезный вызов. Сегодня в мире мы наблюдаем раскол общества, высокий уровень конфликтов. И мое мнение, что наш долг, как специалистов отрасли, наладить общественные отношения, вернуть гармонию, свести к минимуму конфликты. Также необходимо оказывать помощь власти, бизнесу, обществу находить общие интересы и удерживать стабильность», — пояснил Евгений Минченко.