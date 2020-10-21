Дельфинарий 2.0. Уфимцы возмутились неожиданным строительством городского зоопарка

По ГОСТу: что должно быть в идеальном зоопарке

Законодательно требования к зоопаркам прописаны в Национальном стандарте России, касающемся услуг населению, в частности – услуг зоопарков. В одном из основных пунктов говорится, что «при содержании хищных животных в зоопарках необходимо обеспечивать их благополучие и безопасность». При этом у животных должно оцениваться физическое и психическое состояние. Из хищников в зоопарках могут содержаться псообразные и кошкообразные – правила их содержания прописаны для каждого из подвидов. Согласно ГОСТу, в вольерах обязательно должны присутствовать зоны укрытия от посетителей зоопарка, когтеточки и конструкции для лазания зверей от 1,8 метров в высоту (для медведей – минимум 4 метра, леопардов – от 2,5 метров). Хищники должны иметь возможность принимать солнечные ванны и иметь постоянный доступ к чистой питьевой воде, замена которой осуществляется не реже двух раз в сутки. Внутренние вольеры должны быть оборудованы сухими берлогами для каждой особи в зоопарке. Помимо этого, в зоопарке должен работать собственный ветврач, который обязан наблюдать за состоянием здоровья животных и при необходимости оказывать им ветпомощь. Все животные зоопарка должны иметь ветпаспорта и специальные метки, а также должны быть провакцинированы. Персонал зоопарка, отмечается в ГОСТе, не имеет права причинять зверям вред и допускать жестокое обращение по отношению к животным.