Дельфинарий 2.0. Уфимцы возмутились неожиданным строительством городского зоопарка

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров анонсировал строительство зоопарка в Уфе в ближайшие два-три года. Разбирались, как к этому относятся общественники и горожане, и нужен ли зоопарк в XXI веке, когда идет борьба за экологию и охрану животного мира.

«Утвердить участок и сразу начать строить» 10 августа текущего года глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, что однажды заметил «в кустах» на улице Менделеева в Уфе передвижной зоопарк. По его словам, в цивилизованных странах таких зверинцев уже нет. Тогда же руководитель республики поручил подчиненным представить предложение о создании в Башкирии своего постоянного зоопарка. – Я знаю, что на федеральном уровне постоянно предпринимались попытки их запретить, потому что животным там на самом деле плохо. Надо посмотреть, насколько мы можем сделать так, чтобы к нам они не заезжали. Когда огромный медведь сидит в клетке 3 на 3 кв. м – это плохо. Начинайте последовательную работу по формированию зоопарка у нас в Уфе. Эта работа большая, объемная, минимум 4-5 лет ей надо заниматься. Детям это очень нужно, – подчеркнул глава Башкирии. 20 октября ясность в тему со строительством зоопарка внес премьер-министр республики Андрей Назаров. На своей странице в соцсетях он заявил, что «неоднократно сталкивался с жалобами уфимцев на то, что у нас не развита индустрия досуга». Назаров пояснил, что чаще всего горожан возмущало отсутствие детских развлечений. Поэтому, по словам чиновника, в городе решили построить зоопарк. Изначально зоопарк мог находиться недалеко от поселка Миловка под Уфой как часть «зоны отдыха и развлечений». Однако затем власти республики передумали – и решили воплотить идею в жизнь в черте города. - И горожанам будет легче добираться, и тем, кто приехал в Уфу погостить, - объяснил Назаров. Более того, премьер-министр отметил, что зоопарк будет построен быстро - в течение двух-трех лет. - В общем, решили утвердить участок на следующей неделе и сразу начать строить, - добавил он. «Тюрьма для животных» или отличные возможности Горожане восприняли новость о неожиданном и столь скором строительстве зоопарка «для развлечений» неоднозначно. Некоторые из них признались, что предпочли бы зоопарку приют для бездомных животных, которого в Уфе на сегодняшний день нет. Другие же отметили, что в пандемию у людей не хватает денег на элементарные вещи – еду, одежду и лекарства, не говоря уже о зоопарке, который, по некоторым данным, мог обойтись республике несколько лет назад в 2 млрд рублей. «Показали бы проект и концепцию зоопарка, дали бы информацию о том, кто и как там будет обитать, как живность туда будут доставлять, кто будет за нее отвечать, по каким принципам зоопарк будет работать, кто будет следить за соблюдением этих принципов, глядишь, многие бы и одобрили. Но нет», - высказала мнение журналист Елена Чиркова. Многие уфимские общественники сошлись в одном – что в Башкирии слишком много других волнующих проблем, и сейчас республике вовсе не до зоопарка. Общественница Евгения Куцуева, ранее выступавшая против идеи строительства дельфинария в Уфе, считает идею с уфимским зоопарком настоящим «изуверством». По мнению Куцуевой, тема со строительством зоопарка в столице Башкирии возникла в непростое для республики и страны время лишь ради отвлечения внимания. «Я отношусь к строительству зоопарка резко негативно. Весь мир отказывается от издевательств над животными, и только Правительство Башкортостана решает, что больше проблем у жителей не осталось и надо вот этим изуверством досуг уфимцев разбавить».Евгения Куцуева, общественница Куцуева вспомнила показательные для региона историю с дельфинарием и битву за сохранение горы Куштау, а также упомянула о пренебрежении властями госзакупками при строительстве госпиталей, центра управления регионом и планируемого зоопарка. «Кажется, Башкирия становится территорией беззакония, когда своё право надо отстаивать в сходах на горах, а не в диалогах в общественных институтах и публичных площадках. Надеюсь, увидев реакцию, Андрей Назаров сделает выводы, и этот повод не есть нечто специальное для отвлечения нашего внимания, к примеру, от цифр статистики по заболеванию и смертности от ковид и абсурдных заявлений Хабирова «полечили немножко и отпускайте». Вообще первая мысль была, что это именно намеренное отвлечение внимание и вызов гнева. Ну что ж, расчёт себя оправдал, гнев вызван, очень частая эмоция этих двух лет в отношении Хабирова и его подчиненных. Вопрос только зачем?». Блогер Ольга Маловица думает аналогично. «Мне кажется, странным строить зоопарк, когда в городе и республике столько нерешенных проблем. Например, городу не хватает поликлиник, детских садов. Если мы говорим о туристической привлекательности, то гораздо интереснее было бы сохранить несколько исторических домов на улице Октябрьской революции, например. Отреставрировать и открыть внутри музеи, рестораны - эта история давно опробирована в других городах. Я уже молчу о том, что в 21 веке никто не строит зоопарки, это не гуманно», - считает Маловица. Организатор туристских мероприятий Рина Гринберг считает, что власти опять забыли, что в этой теме важно выслушать позицию горожан. «Во-первых, невероятно смело в современное время, когда любые темы связаны с животными, с природой, с защитой, моментально политизируются, превращаются в движение, в появление петиций от активистов, говорить о планах строительства зоопарка без акцента на то, что животным будет комфортно и будут соблюдаться стандарты зоопарков. Если бы власти готовы были выслушать пожелания общественности, заход был бы логичен и корректен. А заявление о том, что не хватает досуга и поэтому мы строим зоопарк, рискованно. Во-вторых, понятие досуга может быть гораздо шире темы с зоопарком. Круто, что у республики есть финансовые возможности на подобные сооружения и проекты. Возможно, было бы интересно людям, если бы это был не только зоопарк». По мнению члена Совета по правам человека Кристины Абрамичевой, уфимский зоопарк будет напоминать очередную «тюрьму для животных». При этом Абрамичева считает, что построить зоопарк в Уфе желают по тому же плану, что и несостоявшийся дельфинарий. «Прекрасное место для контакта детей с животными и воспитания в них правильных ценностей по бережному сохранению природы в максимально естественном виде - это заповедники и природные парки. Но будучи реалистами, мы понимаем, что это дорогостоящее предприятие, которое помимо прочего требует большой площади. Поэтому у нас будет очередная тюрьма для животных в клетках на потеху публике. В Уфе уже есть так называемые "вольеры" в парке Лесоводов, весьма далекие от идеала, так что как у нас содержат животных - многие годы перед глазами негативный наглядный пример. Поражает и тон поста Назарова, очень хорошо знакомый нам тон, который любят использовать и другие чиновники: "Все уже решено без вас". Однако практика всех последних попыток протащить важные для жителей решения без обсуждения, с наскоку и "быстро", по чьему-то волевому решению, проваливались. Одно дело - постройка необходимой для жизни людей больницы, и другое дело - постройка заведения для подобного рода развлечений, наносящих вред еще только складывающемуся мировоззрению ребенка. Контактные зоопарки, цирки со зверями, дельфинарии - вся эта коммерческая эксплуатация беззащитных животных неизбежно уходит в прошлое, соответствующие запреты уже действуют в ряде стран. Надо понять, к чему стремится Уфа - к прогрессу или варварству?». По ГОСТу: что должно быть в идеальном зоопарке Законодательно требования к зоопаркам прописаны в Национальном стандарте России, касающемся услуг населению, в частности – услуг зоопарков. В одном из основных пунктов говорится, что «при содержании хищных животных в зоопарках необходимо обеспечивать их благополучие и безопасность». При этом у животных должно оцениваться физическое и психическое состояние. Из хищников в зоопарках могут содержаться псообразные и кошкообразные – правила их содержания прописаны для каждого из подвидов. Согласно ГОСТу, в вольерах обязательно должны присутствовать зоны укрытия от посетителей зоопарка, когтеточки и конструкции для лазания зверей от 1,8 метров в высоту (для медведей – минимум 4 метра, леопардов – от 2,5 метров). Хищники должны иметь возможность принимать солнечные ванны и иметь постоянный доступ к чистой питьевой воде, замена которой осуществляется не реже двух раз в сутки. Внутренние вольеры должны быть оборудованы сухими берлогами для каждой особи в зоопарке. Помимо этого, в зоопарке должен работать собственный ветврач, который обязан наблюдать за состоянием здоровья животных и при необходимости оказывать им ветпомощь. Все животные зоопарка должны иметь ветпаспорта и специальные метки, а также должны быть провакцинированы. Персонал зоопарка, отмечается в ГОСТе, не имеет права причинять зверям вред и допускать жестокое обращение по отношению к животным. «Ситуация не похожа на историю с дельфинарием» Член СПЧ при Главе РБ и автор проекта Парка искусств в Уфе Валериан Гагин, напротив, заверил, что без общественных слушаний зоопарк в Уфе вряд ли появится – ведь они являются одной из необходимых процедур для осуществления проекта. «Здесь нужно разбить вопрос на две части. Общество сегментировано – активная часть говорит правильные вещи о том, что сегодня во всем мире зоопарки выводятся в природные заповедники. Прекрасные примеры – Берлинский и Московский зоопарки. Это классные проекты, но очень, очень дорогие. Другая часть людей с удовольствием ходят в зоопарки, точнее, в зверинец, который находится в ужасном состоянии. К сожалению, дети воспитываются на этом примере, где животные живут в клетках, и для них это становится нормальным. Поэтому здесь необходим широкий общественный диалог, очень терпимый к мнениям друг друга. Глобальный же вектор таков, что идет отказ от содержания зверей в неволе. Я не готов сказать, что ситуация такая же, как с дельфинарием. Ведь это не звучит как свершившийся факт. Общественные слушания всегда проводятся относительно места. У нас в республике этот проект должен будет пройти через созданный Градсовет, а для этого нужно провести общественные обсуждения».Валериан Гагин, член СПЧ при Главе РБ Несмотря на разнородность мнений и большие планы властей Башкирии в пандемию коронавируса, тема со строительством зоопарка, возможно, все же коснется горожан – и любой желающий уфимец сможет высказаться по данной истории, а чиновники, может быть, прислушаются к мнению общества. Есть вероятность, что этот раз обойдется без согнанных бюджетников и «глушилок» связи, как это было в ставшей скандальной истории со строительством уфимского дельфинария.

