Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
В Уфе собирают вещи для Серафимовского детдома-интерната
Сюжеты:
Третий секторВыборы-2018Болеем за наших
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%9a%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d1%8c

В Уфе собирают вещи для Серафимовского детдома-интерната

Сегодня, 15:56ОбществоТатьяна Майорова
Читайте
также
Экскурсия без гида и познавательных целей: В Уфе появились такие «газельки»
«Это не про нас»: В Уфе «дело о траве» показало истинное отношение чиновников к людям
Радий Хабиров сообщил, что взялся за медицину всерьез и надолго