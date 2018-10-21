Священник из Башкирии получил награду за помощь бездомным

В Покровском храме Марфо-Мариинской обители сестер милосердия в Москве были объявлены итоги Всероссийского конкурса помощи бездомным имени Надежды Монетовой.

В этом году лауреатом Премии Надежды Монетовой в 2018 году стал настоятель Крестовоздвиженского храма Уфы, руководитель Центра помощи бездомным во имя праведника. Иоанна Кронштадтского, митрофорный протоиерей Роман Хабибуллин. Председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон поздравил отца Романа и вручил ему почетную грамоту, премию и нагрудный знак.

На следующий день в рамках VIII Общецерковного съезда по социальному служению отец Роман поделился с участниками съезда опытом организации приюта для бездомных на секционном заседании. Он подчеркнул при этом, что высокая оценка деятельности Центра помощи бездомным, прозвучавшая на Общецерковном съезде, стала возможной благодаря самоотверженной деятельности его сплоченного коллектива.

Медиакорсеть рассказывала о подвижнической деятельности отца Романа и его соратников. Поздравляет его с заслуженным признанием.

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