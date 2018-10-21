Проведение конкурса «Лидеры России» получило массовую поддержку у жителей страны

Конкурс «Лидеры России» пользуется поддержкой 82% россиян, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного специалистами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Такое же количество россиян высказались за необходимость проведения в России аналогичных конкурсов, «скорее ненужными» их сочли 11% опрошенных. Более половины россиян (51%), по итогам исследования, слышали о конкурсе «Лидера России» и считают, что его победителей определяют объективно и честно. Не согласны с этим мнением 15% опрошенных.

Социологи также выяснили, что 58% респондентов, знающих о проведении конкурса, полагают, что у больше шансов на победу в москвичей, 4% уверены, что победа скорее достанется сельчанину или жителю маленького города, 35% считают, что шансы у всех участников состязания равны и не зависят от места проживания. Также из результатов опроса можно сделать вывод, что 31% россиян, слышавших о конкурсе «Лидеры России», при определении победителя отдают пальму первенства молодым участникам, 12% - людям старшего возраста, 51% полагают, что у тех и других шансы на победу одинаковы.

По мнению 80% участников опроса, ранее знавших о проведении конкурса, он способствует профессиональному росту участников, еще 9% считают не согласны с таким мнением. Кроме того, 79% россиян, слышавших о конкурсе «Лидеры России», полагают, что конкурс способствует более быстрому продвижению финалистов по карьерной лестнице, 9% не согласны с этим утверждением.

В телефонном опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Для этой выборки максимальный размер погрешности с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Напомним, по последним данным, число участников, подавших заявки на конкурс уже составляет около 120 тысяч человек.

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