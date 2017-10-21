В Башкирии из нефтепровода украли 700 литров дизельного топлива

МВД Башкирии по Уфе возбудило уголовное дело по факту кражи 700 литров дизтоплива из нефтепровода путем незаконной врезки. По предварительным данным это сделали неработающий 26-летний житель Уфы и двое его знакомых из Оренбургской области 33 и 56 лет.

Как сообщает пресс-служба МВД республики, незаконная врезка была выявлена ночью службой безопасности одной из местных транспортных компаний. В дальнейшем трое мужчин были задержаны с правоохранителями с поличным.

При осмотре места происшествия полицейские изъяли похищенное топливо, залитое в емкость, установленную в кузове автомашины "Газель". Также было найдено оборудование, которое было использовано для хищения и дальнейшей транспортировки украденных нефтепродуктов.