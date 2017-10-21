Мигель в Уфе: Мы хотим чуть-чуть поменять понятия о хореографии

Известный танцор приехал в Уфу, чтобы открыть танцевальный центр.

Сегодня в Уфе открылся танцевальный центр "ProТанцы Уфа". Он расположен в здании бывшего кинотеатра на площади перед горсоветом. Его построили по франшизе. Год назад такой же центр, правда масштабнее , построили в Москве, и Уфа стала первым региональным центром этого проекта. Второй откроют в Набережных Челнах.

В Уфу на открытие центра приехал креативный продюсер проекта ProТанцы Мигель. Он передал в чемоданчике большой талмуд (толстую книгу где прописано все до мелочей: как центр должен быть устроен, максимально комфортно для танцоров) и разрезал символическую красную ленту вместе с Анной Смирновой ( гендиректором "ProТанцы Уфа" - прим.ред.).

Фото: Разиф Абдуллин

Фото: Разиф Абдуллин

- Главное для танцора - это комфорт, - несколько раз повторил Мигель. - В одежде, например, важно не чувствовать швов. Проект ProТанцы - прежде всего образовательный. В Уфе, например, будут обучать таким направлениям, как контемп, джаз-фанк, хип-хоп, со временем - вог. В нем могут обучаться дети от 5 лет, неважно, какого уровня танца они уже достигли.

- Многие дети смотрят проект "Танцы" на ТНТ, - сказала Анна Смирнова. - Они видят там своих кумиров. А теперь они сами со временем могут стать кумирами и попасть на телевидение.

Мигель вел себя очень непосредственно, шутил, смеялся, видно было, что здесь он как дома.

Фото: Разиф Абдуллин