Volkswagen Polo. Легендарный, инновационный!

Volkswagen Polo в новом кузовном решении лифтбек появился в России в 2020 году, в не самый простой период, после кризиса и пандемии. Однако он сразу приковал взгляды не только любителей марки Volkswagen, но и других автолюбителей, уставших от давления эпидемиологической и экономической ситуации и желавших дать выплеск своим эмоциям.