Volkswagen Polo. Легендарный, инновационный!

Volkswagen Polo. Легендарный, инновационный!
Volkswagen Polo. Легендарный, инновационный!
Вчера, 09:00ОбществоТатьяна МайороваФото: volkswagen.bashauto.com
Каждый приверженец марки Volkswagen с особым трепетом относится к модели Polo.

Эта модель с 1975 года завоевала сердца автомобилистов по всему миру, и мы с нетерпением ждали премьеры седьмого поколения этого легендарного автомобиля.

Volkswagen Polo в новом кузовном решении лифтбек появился в России в 2020 году, в не самый простой период, после кризиса и пандемии. Однако он сразу приковал взгляды не только любителей марки Volkswagen, но и других автолюбителей, уставших от давления эпидемиологической и экономической ситуации и желавших дать выплеск своим эмоциям.

Volkswagen Polo оказался объективно на класс выше своего предшественника. Светодиодные фары и сенсорная мультимедиа теперь доступны в любой комплектации. В целом исполнение каждого элемента продумано до мелочей, и может претендовать на художественную ценность. Множество передовых опций и электронных помощников ставят его, несомненно, на класс выше конкурентов. А скрупулёзное производство по высоким стандартам качества является порой ключевым фактором, влияющим на выбор клиентов при покупке.

Основной особенностью модели является наличие специальной лимитированной версии Football Edition, позволяющей уверенно конкурировать с брендами, которые имеют автоспортивные подразделения и тюнинг-ателье. Мощный турбокомпрессорный двигатель мощностью 140 лошадиных сил в сочетании с современной трансмиссией и грамотно настроенным шасси делает Volkswagen Polo ловким и маневренным в городе, практичным помощником в повседневной жизни и неукротимым спутником во время поездок за город и на природу.

Надежные, проверенные временем двигатели 1.6 и турбокомпрессорный 1.4 благодаря новым материалам и доработке систем стали еще более экономичными и энерговооруженными.

Также к преимуществам стоит отнести возможность исполнения автомобиля в данном классе с классической автоматической коробкой передач, что позволит водителю чувствовать уверенность на обгонах и комфорт при езде в пробках.

Новая модель оснащена полным пакетом зимних опций, включая обогрев руля и задних сидений, что, бесспорно, актуально в наших климатических широтах.

Стоимость Volkswagen Polo в комплектации Origin стартует от 999 900 рублей. А в сочетании с высокой ликвидностью модели на вторичном рынке и выгодным экспертным обслуживанием в Volkswagen Service автомобиль становится весьма актуальным, с точки зрения экономической составляющей и стоимости владения.

Познакомьтесь с Volkswagen Polo в официальном дилерском центре Volkswagen Башавтоком.

Официальный дилер Volkswagen Башавтоком

Адрес: ул. Адмирала Макарова, 32

Телефон: +7 347 216 77 77

Указанная стоимость действительна для модели в комплектации Origin (Ориджин) с МКПП при покупке до 30.09.2021.

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