Volkswagen Polo. Легендарный, инновационный!

Эта модель с 1975 года завоевала сердца автомобилистов по всему миру, и мы с нетерпением ждали премьеры седьмого поколения этого легендарного автомобиля.
Volkswagen Polo в новом кузовном решении лифтбек появился в России в 2020 году, в не самый простой период, после кризиса и пандемии. Однако он сразу приковал взгляды не только любителей марки Volkswagen, но и других автолюбителей, уставших от давления эпидемиологической и экономической ситуации и желавших дать выплеск своим эмоциям.
Volkswagen Polo оказался объективно на класс выше своего предшественника. Светодиодные фары и сенсорная мультимедиа теперь доступны в любой комплектации. В целом исполнение каждого элемента продумано до мелочей, и может претендовать на художественную ценность. Множество передовых опций и электронных помощников ставят его, несомненно, на класс выше конкурентов. А скрупулёзное производство по высоким стандартам качества является порой ключевым фактором, влияющим на выбор клиентов при покупке.
Основной особенностью модели является наличие специальной лимитированной версии Football Edition, позволяющей уверенно конкурировать с брендами, которые имеют автоспортивные подразделения и тюнинг-ателье. Мощный турбокомпрессорный двигатель мощностью 140 лошадиных сил в сочетании с современной трансмиссией и грамотно настроенным шасси делает Volkswagen Polo ловким и маневренным в городе, практичным помощником в повседневной жизни и неукротимым спутником во время поездок за город и на природу.
Надежные, проверенные временем двигатели 1.6 и турбокомпрессорный 1.4 благодаря новым материалам и доработке систем стали еще более экономичными и энерговооруженными.
Также к преимуществам стоит отнести возможность исполнения автомобиля в данном классе с классической автоматической коробкой передач, что позволит водителю чувствовать уверенность на обгонах и комфорт при езде в пробках.
Новая модель оснащена полным пакетом зимних опций, включая обогрев руля и задних сидений, что, бесспорно, актуально в наших климатических широтах.
Стоимость Volkswagen Polo в комплектации Origin стартует от 999 900 рублей. А в сочетании с высокой ликвидностью модели на вторичном рынке и выгодным экспертным обслуживанием в Volkswagen Service автомобиль становится весьма актуальным, с точки зрения экономической составляющей и стоимости владения.
Познакомьтесь с Volkswagen Polo в официальном дилерском центре Volkswagen Башавтоком.
Официальный дилер Volkswagen Башавтоком
Адрес: ул. Адмирала Макарова, 32
Телефон: +7 347 216 77 77
Сайт: volkswagen.bashauto.com
Указанная стоимость действительна для модели в комплектации Origin (Ориджин) с МКПП при покупке до 30.09.2021.