Власти Уфы три дня подряд проверят сирены на случай ЧС

Власти Уфы три дня подряд проверят сирены на случай ЧС
Власти Уфы три дня подряд проверят сирены на случай ЧС
Сегодня, 10:21ОбществоИрина ДеревянчукФото: kubnews.ru
При тренировочной тревоге сирена будет звучать всего 5 секунд, при реальной же опасности раздастся сигнал «Внимание всем!».

Стало известно о том, что с сегодняшнего дня и на протяжении трех дней, до 23 сентября в Уфе будут проверять систему оповещения населения в чрезвычайных ситуациях. Горожанам не стоит впадать в панику, предупреждают власти.

В Госкомитете башкирии по чрезвычайным ситуациям пояснили, что в течении этих дней в городе будет проводиться проверки системы оповещения населения. Тренировочный звук будет протяженностью всего лишь 5 секунд. При реальной угрозе граждане услышат другой сигнал – слова «Внимание всем!».

Уже сегодня сирены взвоют в Калининском и Орджоникидзевском районе Уфы, а также в Деме. Рев жители этих районов услышат в промежутке с 9:30 до 16:00 часов. Завтра, 22 сентября тренировочное оповещение снова услышат жители Калининского и Орджоникидзевского районов, 23 сентября тревожный звук услышат в Ленинском, Кировском и Советском районах.

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