В России одобрили новую выплату медикам за работу с больными коронавирусом

В России одобрили новую выплату медикам за работу с больными коронавирусом
В России одобрили новую выплату медикам за работу с больными коронавирусом
21 сентября, 17:57ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Деньги выделяются в соответствии с указом президента о дополнительных страховых гарантиях медикам и персоналу.

Правительство России одобрило выделение дополнительных средств на страховые выплаты заболевшим коронавирусом медработникам, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на сайт кабмина РФ.

Деньги выделяются в соответствии с указом президента о дополнительных страховых гарантиях медикам и персоналу, заболевшим коронавирусом на работе. По словам главы кабмина Михаила Мишустина, на эти цели Правительство уже направило около 12,5 млрд руб., планируется выделить еще почти 3 млрд руб.

Напомним, страховые выплаты положены врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям скорой помощи, непосредственно работающим с пациентами с подтвержденной коронавирусной инфекцией или подозрением на нее, если они заразились COVID-19 на рабочем месте.

Если это станет причиной временной нетрудоспособности, страховка составит 68,8 тыс. руб. Если болезнь приведет к инвалидности, пострадавшему полагается от 688 тыс. руб. до 2 млн руб. В случае смерти медработника размер выплаты составит 2,75 млн руб.

выплаты
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы