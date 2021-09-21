В Башкирии озвучены новые решения оперативного штаба по борьбе с коронавирусом

В контексте обсуждения ситуации с пандемией напомним о том, что на прошедших выходных, 18 сентября городскую больницу №2 в Стерлитамаке перепрофилировали в ковид-госпиталь. Это уже происходило в апреле 2020 года, но в феврале 2021 больница стала рабтать в обычном режиме. Тогда в городе открыли филиал республиканского клинического инфекционного центра. 18 сентября учреждение здравоохранения в очередной раз перепрофилировали под борьбу с коронавирусом.