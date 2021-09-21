Стали известны лауреаты премии Emmy-2021

В Лос-Анджелесе завершилась 73-я церемония награждения телевизионной премией Emmy. В нынешнем году победителями стали полюбившиеся россиянам сериалы.

Так, «Ход королевы» признан лучшим в нынешнем году мини-сериалом, историческая кинолента «Корона» названа лучшим драматическим телепроектом, а «Тед Лассо» завоевал звание лучшего сериала комедийного жанра. Актеры данных сериалов также получили заслуженные награды, сообщает телеканал «360». Награды за лучшую женскую роль удостоена Кейт Уинслет, сыгравшая главную героиню в драматическом триллере «Мейр из Исттауна». Среди мужчин аналогичная премия досталась Юэн Макгрегору за роль в киноленте «Холстон».

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