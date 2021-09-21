Скончалась 102-летняя жительница Уфы, ранее успешно переборовшая коронавирус

Татьяна Колесникова родилась в Оренбургской области, в 23 года — оказалась на фронте. После окончания ускоренных курсов связистов осенью 1942 года она участвовала в Сталинградской битве. В последний год войны она получила ранение, от которого оправлялась в госпитале три месяца. После выздоровления комиссовали в Башкирию, где она 43 года проработала на ж/д станции Дема.