Российские рыболовы-любители смогут продавать пойманную рыбу

Российские рыболовы-любители смогут продавать пойманную рыбу
Российские рыболовы-любители смогут продавать пойманную рыбу
Сегодня, 18:18ОбществоФото: pixabay.com
По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, инициатива, разрешающая рыболовам-любителям продавать пойманную рыбу, нашла поддержку у правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на слова юриста, в том числе, предусматривается предоставление рыболовных билетов тем любителям рыбной ловли, кто собирается продавать пойманную рыбу. Предположительно, выдавать их предстоит территориальным органам Росрыболовства.

Пока законопроект не устанавливает порядок и основания, на которых будут выдаваться рыболовный билет, и его срок его действия. Эксперт считает, что это - большой пробел.

Сегодня рыболову нельзя просто так торговать пойманной рыбой, поскольку это считается незаконным предпринимательством.

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