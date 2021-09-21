Российские рыболовы-любители смогут продавать пойманную рыбу

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на слова юриста, в том числе, предусматривается предоставление рыболовных билетов тем любителям рыбной ловли, кто собирается продавать пойманную рыбу. Предположительно, выдавать их предстоит территориальным органам Росрыболовства.
Пока законопроект не устанавливает порядок и основания, на которых будут выдаваться рыболовный билет, и его срок его действия. Эксперт считает, что это - большой пробел.
Сегодня рыболову нельзя просто так торговать пойманной рыбой, поскольку это считается незаконным предпринимательством.