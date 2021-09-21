Россельхозбанк увеличил размер стипендий до 15 тысяч рублей

Россельхозбанк в 2021-2022 учебном году увеличил число участников стипендиальной программы на 54 человека, а размер ежемесячной стипендии с 12,5 до 15 тысяч рублей.

Таким образом, финансовую поддержку от банка в этом учебном году будут получать450 студентов аграрных вузов, подведомственных Министерству сельского хозяйства РФ. Цель стипендиальной программы Росссельхозбанка - материальная поддержка самых талантливых студентов аграрных вузов, создание условий для эффективного обучения учащихся и формирование кадрового потенциала агропромышленного комплекса. Претендовать на получение именной стипендии на протяжении 12 месяцев могут студенты, которые отличаются высокой успеваемостью и ведут научную деятельность. Преимуществом также служит участие в олимпиадах. «Мы живем в условиях стремительного развития сельского хозяйства, которому требуются новые подходы, технологии, но, прежде всего, молодые прогрессивные специалисты. Они могут зарядить энергией, привнести драйв и инновационные идеи, сделать отрасль еще более привлекательной и перспективной. Поэтому Россельхозбанк продолжает делать всё, чтобы в сельское хозяйство приходила активная трудолюбивая и широко мыслящая молодежь», – отметил председатель правления Россельхозбанка Борис Листов. Башкирский филиал Россельхозбанка и Башкирский государственный аграрный университет уже много лет связаны прочным сотрудничеством, именные стипендии учащимся вуза банк выплачивает с 2008 года. В 2020 – 2021 учебном году стипендию РСХБ получают 7 лучших студентов университета. «Мы понимаем, что в человеческий капитал надо инвестировать в первую очередь, и стараемся поддерживать лучших студентов университета, чтобы помочь в их профессиональной реализации, - рассказал директор Башкирского филиала Россельхозбанка Алексей Самсонов. - Мы уверены, что в стенах башкирского вуза –одного из крупнейших сельскохозяйственных центров аграрного образования и науки страны – молодые люди получат максимально возможные знания и навыки для дальнейшего удачного старта в профессии». «Мы признательны нашим партнерам за ту поддержку, которую они оказывают талантливым студентам и молодым ученым БашГАУ. Стипендии являются хорошим стимулом раскрытия интеллектуального потенциала обучающихся, прекрасной мотивацией быть лучшими учащимися, а в дальнейшем, и лучшими специалистами агропромышленного комплекса республики и страны», - отметил ректор вуза Илдар Исмагилов. В 2021 году в стипендиальную программу РСХБ дополнительно были включены 12 филиалов вузов, подведомственные Минсельхозу. Таким образом, на сегодняшний день банк поддерживает успешных студентов 66 университетов в 49 регионах России.

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