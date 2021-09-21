Погода в Башкирии сохранится прежней, сюрпризы только ночью

Нельзя не напомнить и о заморозках, которые будут и в воздухе и на поверхности почвы будут. И колебаться они будут в диапазоне от -1 до - 6 градусов. Об этом предупреждают и синоптики Башгидрометцентра и МЧС по Башкирии.