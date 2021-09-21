Погода в Башкирии сохранится прежней, сюрпризы только ночью

Сегодня, 21 сентября погода не будет неприятно удивлять жителей Башкирии. Дневная температура воздуха местами даже порадует жителей региона, и колебаться она будет в пределах от +8 до +13 градусов. осадков в этот день не предвещают, а вот ветер ожидается разный. Ночью – переменный слабый, днем – юго-восточный умеренный.
Нельзя не напомнить и о заморозках, которые будут и в воздухе и на поверхности почвы будут. И колебаться они будут в диапазоне от -1 до - 6 градусов. Об этом предупреждают и синоптики Башгидрометцентра и МЧС по Башкирии.