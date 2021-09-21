Мэр Уфы заявил, что школьники в городе болеют COVID-19 «классами»

Мэр Уфы заявил, что школьники в городе болеют COVID-19 «классами»
Мэр Уфы заявил, что школьники в городе болеют COVID-19 «классами»
Сегодня, 08:32ОбществоВалерия ПанаеваФото: 1mediainvest.ru
Сергей Греков назвал это новым вызовом и напомнил, что детской вакцины от коронавируса на сегодняшний день нет.

— Мы должны понимать, где возникают очаги, и их локализовывать. Сегодня мы видим, что заболевают дети классами, мы должны определять их на дистанционное обучение, смотреть, какая ситуация в спортивных, музыкальных школах, школах искусств. Нам необходимо соблюдать масочный режим везде, необходимо еще раз перезагрузиться. — добавил мэр города.

Напомним, министр образования и науки республики Айбулат Хажин на оперативном совещании в правительстве региона 6 сентября заявил, что в Башкирии наблюдается небольшой рост заболевших коронавирусом среди школьников и учителей в первые три дня нового учебного года. Однако на оперштабе по коронавирусу пока не приняли решение о переводе школьников на дистанционное обучение.

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