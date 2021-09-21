Мэр Уфы поручил усилить меры безопасности в школах и вузах после трагедии в Перми

Уточним, Сергей Греков говорил о стрельбе в Пермском университете, которую утром 20 сентября открыл первокурсник этого же вуза Тимур Бекмансуров. Перед тем как прийти с оружием в вуз он опубликовал в соцсети развернутый пост о причинах столь ужасающего поступка. По последним данным от рук бекмансурова погибли 8 человек, 28 пострадали.