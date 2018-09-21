ВЦИОМ: в России выросло число непьющих граждан
Опрос «ВЦИОМ-Спутник» показал, что 40% россиян вообще не употребляют алкоголь.
В 2009 году данный показатель был на уровне 26%. Об этом пишет RNS.
По данным «ВЦИОМ-Спутник», за девять лет количество непьющих людей в России увеличилось в 1,5 раза. Так среди россиян в возрасте от 18 до 24 лет спиртное не употребляют 57% опрошенных.
Примерно 58% респондентов сообщили, что они выпивают нечасто - несколько раз в месяц. Еще 40% граждан заявили о снижении потребления алкоголя за последний год. Чаще стали пить лишь 3% россиян.
Число людей уверенных, что любое спиртное вредит здоровью снизилось с 80% в 2017 году до 55% в 2018 году. Более половины опрошенных (51%) считают, что вино является самым «безвредным» напитком среди всех видов алкогольной продукции. Из числа людей с высшим образованием это мнение разделяет 61%. Об относительной безвредности пива и водки сообщили 14% респондентов.
Отметим, что свой опрос специалисты «ВЦИОМ-Спутник» проводили путем телефонного обзвона. В нем приняли участие 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет.