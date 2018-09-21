В Башкирии выделят жилье пострадавшим при хлопке газа в Улукулево

В качестве срочной материальной помощи всем пострадавшим выделят по пять тысяч рублей, еще по 50 тысяч начислят каждому за утерю домашнего имущества. Также администрация района оплатит похороны двух погибших. Сейчас дом восстановлению не подлежит. Здание снесут сегодня утром, 21 сентября.

Семьям, оставшимся без крова, будет предоставлено жилье, намерены ходатайствовать в правительстве республики о выделении средств для покупки квартир для пострадавших семей в том же районе.сообщили в администрации района республики.

Напомним, 20 сентября, около семи часов утра, в кирпичном четырехэтажном здании в поселке Улукулево произошел хлопок бытового газа. Есть информация о двух погибших, еще два человека получили телесные повреждения разной степени тяжести. Одна квартира уничтожена полностью, остальные повреждены.

По предварительной причине, хлопок произошел из-за неисправности газового оборудования.