The National Interest: Россия модернизирует советскую тяжелую артиллерию

The National Interest сообщает об усилении напряженности между Российской Федерацией и государствами Запада. Якобы РФ проводит модернизацию 240-миллиметровых минометов 2С4 «Тюльпан», 203-миллиметровых гаубиц 2С7 «Пион», а также своей прочей старой тяжелой артиллерии.

Американские эксперты объясняют происходящее тем, что у Москвы просто нет денег на разработку новых образцов военной техники. Чтобы как-то обеспечить свою безопасность Россия модернизирует старое вооружение. Производство снарядов для советской техники происходит быстрее и обходится намного дешевле, чем изготовление боеприпасов к новым боевым машинам.