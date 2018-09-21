The National Interest: Россия модернизирует советскую тяжелую артиллерию
Сегодня, 16:33Общество
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Американский журнал The National Interest со ссылкой на Агентство иностранных военных исследований армии США пишет о модернизации Россией тяжелой артиллерии, оставшейся у нее со времен СССР.
Издание назвало модернизацию российского вооружения «богом войны». Об этом информирует RNS.
The National Interest сообщает об усилении напряженности между Российской Федерацией и государствами Запада. Якобы РФ проводит модернизацию 240-миллиметровых минометов 2С4 «Тюльпан», 203-миллиметровых гаубиц 2С7 «Пион», а также своей прочей старой тяжелой артиллерии.
Американские эксперты объясняют происходящее тем, что у Москвы просто нет денег на разработку новых образцов военной техники. Чтобы как-то обеспечить свою безопасность Россия модернизирует старое вооружение. Производство снарядов для советской техники происходит быстрее и обходится намного дешевле, чем изготовление боеприпасов к новым боевым машинам.
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