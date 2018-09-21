Председатель Гафурийского райсуда Башкирии тоже уходит в отставку

Сегодня, 21 сентября, Квалификационная коллегия судей Башкирии рассмотрит вопрос о прекращении полномочий судьи председателя Гафурийского районного суда Руслана Камалова с 1 ноября 2018 года в связи с уходом в отставку.

Гафурийский районный суд в СМИ появляется достаточно регулярно. Во-первых, здесь рассматривается уголовное дело в отношении бывшего главы Красноусольского сельсовета (входит в состав Гафурийского района) Марса Абельгузина, который, по версии обвинения, незаконно выделил квартиру матери главы Гафурийского района.

Следователи и обвинение считают, что матери главы района эта квартира не положена, она в ней не нуждается. Тем более, она ее потом передарила своему внуку. А в этой квартире, между прочим, до этого много лет жила семья, которую попросту выселили.

Во-вторых, Гафурийский район упоминался в СМИ до и после того, как судья Гафурийского районного суда Альбина Давлетшина незаконно не допустила на открытое заседание по делу Абельгузина журналиста издания Медиакорсеть. После нашей жалобы в Верховный суд, которая была направлена на рассмотрение в Совет судей Башкирии, нам сообщили, что полномочия судьи Давлетшиной прекращены в связи с ее уходом в отставку.