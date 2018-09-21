На Транссибе произошла железнодорожная катастрофа
Сегодня, 16:30Общество
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Сегодня утром на Восточно-Сибирской железной дороги с рельсов сошли 13 вагонов грузового поезда.
Из-за случившегося было прекращено железнодорожное сообщение на участке Слюдянка – Ангасолка ВСЖД. Об этом пишет RNS.
На данный момент движение составов восстановлено по одному пути на участке Слюдянка – Ангасолка. На месте катастрофы работают два восстановительных поезда.
Причина схода вагонов с рельсов неизвестна. Пострадавших нет. В обстоятельства произошедшего разбираются следователи. Сообщается о возможных задержках пассажирских поездов следующих по Транссибу.
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