На Транссибе произошла железнодорожная катастрофа

Из-за случившегося было прекращено железнодорожное сообщение на участке Слюдянка – Ангасолка ВСЖД. Об этом пишет RNS.

На данный момент движение составов восстановлено по одному пути на участке Слюдянка – Ангасолка. На месте катастрофы работают два восстановительных поезда.