Дань скорби: В Башкирии уходу за могилами солдат мешают бюрократические преграды

Башкирия оказалась далеко от линии фронта, однако эхо войны прочувствовала на себе в полной мере. Только в Уфе дислоцировались несколько десятков военных госпиталей и, конечно, остались захоронения скончавшихся от ран солдат. На сегодняшний день многие их могилы стерты с лица земли либо напоминают о себе заброшенными проржавевшими надгробиями, на которых уже не разобрать имен и лишь с трудом угадываются контуры пятиконечных звезд. К сожалению, Уфа, преуспевшая в организации шествия «Бессмертного полка», все предыдущие годы жестоко и цинично обходилась с памятью об умерших в госпиталях защитниках Родины.

Мгла неизвестности на Курочкиной горе

Год назад, в августе 2017 года, наш коллега, публицист Шамиль Валеев участвовал в рейде общественников на Курочкину гору. Там находится старое заброшенное кладбище, давно поросшее деревьями и кустами. Несколько лет назад кто-то нашел в чаще леса ржавые надгробия с пятиконечными звездами, выложил фотографии в интернет. Краеведы исследовали архивы и выяснили, что там могли быть похоронены солдаты, скончавшиеся от ран в эвакогоспиталях. В 50-е годы, когда деревья на этом месте еще не были такими большими, силами Министерства обороны страны на солдатских могилах установили металлические памятники со звездами. Те самые, которые и напомнили теперь, через полвека, потомкам о печальной летописи военных потерь.

В ходе рейдов на Курочкину гору летом 2017 года были расчищены уцелевшие могилы, покрашены надгробия, прорублена просека к ним. Велика вероятность, что имен солдат, исчезнувших с покореженных ржавчиной табличек, восстановить не удастся никогда. И архивы в данном случае пока не помогут. В практике создания новых воинских мемориалов в последние годы стало принято оставлять чистые плиты для дальнейшего нанесения выявляемых в ходе поисковых работ имен. Возможно, и в данном случае, будет сделано именно так. Вот только пока неизвестно, когда дело реально сдвинется с мертвой точки.

- Наши ребята вместе с краеведами искали информацию о воинских захоронениях в архивах. И обнаружили записи о том, что умершие в госпиталях солдаты должны были в то время быть погребены на Сергиевском кладбище в районе Старой Уфы. Про захоронения в других местах в архивах ничего не сказано. Известно, что в годы войны Уфа приняла 250 тысяч раненых, здесь было более 60 госпиталей, два из них находились в городе Черниковске, в непосредственной близости к Курочкиной горе. И вряд ли погибших солдат оттуда в военное время везли хоронить на другой конец города. Наверняка они и погребены на Курочкиной горе, - рассказал Медиакорсети глава регионального исполкома ОНФ в Башкирии Виталий Брыкин.

Высказывалась версия, что на Курочкиной горе могли быть захоронены люди, погибшие в рядах Трудармии в ходе строительства УМПО. Но наличие звезд на памятниках самим фактом своего существования опровергает это предположение, потому что в 50-ые годы власти не стали бы устанавливать такие надгробия на могилах трудармейцах, которым в те времена подобный почет не оказывали.

- По базам данных мемориальных сайтов нашли два имени захороненных на Курочкиной горе военнослужащих. Это представители войск НКВД, которые охраняли особо важные промышленные объекты и погибли в результате несчастного случая, попав под поезд. Они были похоронены на Курочкиной горе 8 марта 1945 года, - рассказал Шамиль Валеев. - Общественники связались с администрациями населенных пунктов, откуда были призваны бойцы, чтобы найти родственников. В базе данных есть запись, что захоронение произведено на Курочкиной горе. Больше ничего найти пока не удалось.

Следует учесть, что на этом месте рядом с солдатскими могилами проводили до и после войны захоронения людей проживающих в Черниковске, данные о которых также не сохранились. Не исключено, что потребуется проведение эксгумации для выявления новых сведений по возможно оставшимся именным вещам на местах погребения. Это кропотливая комплексная работа, и о ней населению нужно объяснять и рассказывать.

Нет тел - нет дел

Региональный штаб ОНФ обратился к главе Башкирии с предложением создать межведомственную комиссию по увековечению памяти воинов и тружеников тыла, похороненных в период Великой Отечественной войны на Курочкиной горе в Уфе. Рустэм Хамитов поручил администрации Уфы заняться данным вопросом, но пока деятельного продолжения темы не последовало.

Тому есть веские причины чисто бюрократического характера, с которыми, увы, приходится считаться. Благоустройство кладбища требует финансирования, однако выделить средства на проведение работ на Курочкиной горе нельзя, потому что данная земля фактически ничья. Даже валить здесь перестойные, горелые деревья без должного оформления нельзя. Участники рейда, по сути, уже успели нарушить закон, расчистив поляну с могилами солдат.

- Этот участок земли, поросший лесом, как оказалось, не поставлен на кадастровый учет. И это мешает решить вопрос с финансированием работ. Это проблема не только Уфы, лесопосадки в черте города не поставлены на кадастровый учет во многих городах страны, - пояснил Виталий Брыкин. – Как только будет решен вопрос с постановкой земли на учет, работа будет сразу продолжена.

На одном из недавних оперативных совещаний первый вице-мэр Уфы Салават Хусаинов, подтвердил, что данный вопрос находится на контроле.

Со своей стороны прояснил ситуацию и депутат Госдумы от Башкирии Ильдар Бикбаев, имеющий опыт в поисковых делах.

- К сожалению, расчистка данного места захоронения и установка там памятного обелиска связаны с рядом объективных трудностей. Первая связана с установлением сведений о погребенных солдатах в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Поиском документов для увековечения имен погибших на предполагаемом мемориале занималась также наш поисковик Елена Вязовцева, командир поискового отряда «Обелиск» из Уфы. Несколько фамилий предполагаемых погребенных в этих местах у нее есть, но эти сведения требуют перепроверки через другие архивные источники. Очень обидно, что в в прежние времена захоронения не документировали и на учет не ставили – фактически после разрушения надгробий имена утрачены и по учетным документам многие захоронения вообще отсутствуют, - рассказал Ильдар Бикбаев.

По его словам, благоустройство территории и возведение мемориала также во многом упирается в недостаток информации о покойных, так как из-за отсутствия имен невозможно оформить и нормальный паспорт захоронения, чтобы передать его в уполномоченный орган – Министерство обороны РФ.

Дальнейшая работа касается переоформления правоустанавливающих документов на этот участок.

- Я занимался этим вопросом и точно знаю, что у администрации города и района есть твердые намерения навести там порядок. Но, чтобы администрация Уфы смогла хотя бы выделить средства на облагораживание этой территории, нужно перевести ее для начала в муниципальную собственность – таковы правила. Есть также вопросы, связанные с Лесным и Водным кодексами. Вдобавок там расположена охранная зона высоковольтной линии электропередач. В любом случае к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, к 9 мая 2020 года, все проблемы должны быть решены, - уточнил депутат.

Смерть встретили в тылу

В летописи Башкирии военных лет есть еще одна белая страница, которую пытаются заполнить информацией о погибших солдатах поисковики. Всего несколько лет назад стало известно, что 5 декабря 1942 года в районе поселка Шингак-Куль в Чишминском районе Башкирии произошло крушение двух санитарных поездов, в котором погибли люди.

Причиной катастрофы стал человеческий фактор – машинист военно-санитарного поезда № 191, двигавшегося из Оренбурга, управлял поездом 34 часа и уснул от усталости. Поезд на полном ходу врезался в хвост идущего впереди состава №80, который вез раненых из-под Сталинграда. Четыре последних вагона ВСП №80, в числе которых были ледник с хозблоком и три вагона с ранеными, перевернулись и загорелись». Пожар тушили несколько часов. Погибли и получили различные травмы 53 человека, среди 42 погибших были 38 военных и четыре девушки-сандружинницы. В 80-ом поезде, помимо советских раненых бойцов, также ехали 166 раненых румынских военнопленных, направлявшиеся в спецгоспиталь в Курганскую область.

Память о трагедии передавалась от поколения к поколению местных жителей и уже стала совсем меркнуть, когда десять лет назад за поиск информации о погибших взялся подполковник в отставке Зинур Усеев. Около года назад к поискам присоединилась уфимская поисковичка Римма Буранбаева. По военным архивам удалось уточнить фамилии четырех молоденьких сандружинниц, погибших в огне: Завьялова, Радионова, Шелестова и Особливцева. Их вместе с 38 погибшими воинами похоронили в селах Чишмы и Узытамак в братских могилах.

- Сама суть происшедшего ЧП ужасает, ведь эти раненые выжили в страшной битве под Сталинградом и ехали на лечение, строили планы на будущее. И вот надо же – погибли нелепой смертью в глубоком тылу, - говорит Римма Буранбаева.

После напряженных исследований в интернете Римма Нуриевна обнаружила живую свидетельницу тех событий – 98-летнюю Марию Ивановну Салманову, проживающую в Воронежской области. Она смогла вспомнить детали трагедии и имена некоторых сослуживцев.

Римма Нуриевна смогла также найти в Красноярском крае предполагаемых родственников погибшей молодой сандружинницы Особливцевой. Если это точно она, то девушку звали Вера, она была 1919 года рождения.

Стали известны обстоятельства гибели 19-летней сандружинницы Маши Завьяловой.

- Очевидцы с дрожью в голосе вспоминали: одну из погибших девушек нашли сидящей в тамбуре, прислонившейся к стене, с гребешком в обгоревших волосах. И когда пришло письмо от совета ветеранов Сивинского района Пермской области, а там фотография Марии Завьяловой с тем же гребешком в волосах, люди плакали, - рассказывает Римма Нуриевна.

Маша Завьялова стала единственной из 42-х погибших под Чишмами, чье имя удалось точно установить. При этом на сайте минобороны есть странная информация о том, что погибшая 5.12.1942 в бою Завьялова Мария Григорьевна похоронена на станции Чишмы, Башкирия. Под боем "из соображений секретности" подразумевается, конечно, то самое крушение поездов.

Эта подробность почти лишила поисковиков надежды найти сведения о жертвах трагедии в архивах, не имеющих грифа секретности.

- А ведь родственники похороненных в этих братских могилах людей, может быть, до сих пор пытаются отыскать сведениях о павших. Если бы удалось найти сведения о жертвах катастрофы, они смогли бы приехать сюда и поклониться их праху, - говорит Римма Буранбаева.

Поисковики установили, что бюро Башкирского обкома ВКП(б) 12 декабря 1942 года провело заседание «О крушении военно-санитарных поездов на 4-м отделении Куйбышевской железной дороги». На документы был поставлен гриф «Строго секретно».

Поисковики предполагают, что присвоенный документам гриф секретности гипнотически действовал на чиновников, заставляя замалчивать информацию и отвергать сам факт ЧП, даже несмотря на наличие его реальных свидетелей.

Руководитель поисковых отрядов РБ Ильдар Бикбаев (он же – депутат Госдумы) в 2015 году провел свое расследование в Архиве медицинских документов Санкт-Петербурга и в архиве в городе Подольске Московской области, но и там имен погибших не обнаружил.

- Думаю, что тут проблема не в том, что кто-то не дает доступ к засекреченным документам. Регламент работы с такого рода архивными данными также регламентирован законодательством, получить доступ к засекреченным данным имеют право люди, имеющие нужный допуск. При всем моем уважении к поисковикам, далеко не все из них имеют такие возможности, - высказал свое мнение Ильдар Бикбаев.

По его словам, чтобы обратиться с ходатайством о рассекречивании документов в соответствующую комиссию, надо сначала узнать, как эти документы называются, где содержатся и вообще сохранились ли они.

- Архивы ведь очень обширны. Не так-то просто найти в них нужную информацию. Методом «тыка», не располагая такими данными, вопрос о рассекречивании не решается, - объясняет Ильдар Бикбаев. - Согласно регламенту архивы не ведут исследовательскую работу в интересах темы или исполнителя. Эту работу более квалифицированно проведет сам исследователь, знающий предмет и событие, которое необходимо подтвердить документально. Не исследовав и не изучив ситуацию с данной железнодорожной катастрофой, не возможно идти дальше, но пока мы не обнаружили следов этих документов. Пусть не так быстро как хотелось бы, но работа такая ведется.

Кстати, 3 декабря будет отмечаться День неизвестного солдата. К этой дате, по словам Ильдара Бикбаева, в Госдуме планируется провести совещание, на котором должны быть рассмотрены все накопившиеся вопросы, требующие законодательного урегулирования. Особенно это касается работы по увековечению памяти героев войны, включая установление данных неизвестных солдат в братских захоронениях.

Очевидно, что тема памяти жертв Великой Отечественной войны находится у политиков сегодня далеко не на первом месте, уступив пенсионной реформе, разнокалиберным выборам, родовым поместьям и прочим темам из категории «суета сует». И все же есть надежда, что удастся компенсировать недоработки в данном вопросе к 9 мая 2020 года – «контрольной дате», к которой наверняка будет приурочено немало акций и прочих общественных мероприятий, в том числе связанных с воинскими захоронениями. Но до 75-летия Великой Победы осталось не так-то много времени – всего полтора года.

Кому-то покажется, что в подобных рассуждениях есть доля цинизма. Но это чувство пройдет, как только сравнишь пластиковую табличку «Здесь покоятся неизвестные солдаты Великой Отечественной войны, скончавшиеся от ран в эвакогоспиталях Уфы», которая висит рядом с солдатскими могилами на Курочкиной горе, и расположенный всего в двух километрах от нее вполне ухоженный мемориал на братской могиле немецких и венгерских военнопленных. Табличку на Курочкиной горе повесил местный учитель с учениками, масштаб их полномочий оказался настолько невелик, что бюрократические препоны их не остановили. Чего, к сожалению, нельзя сказать о многих представителях власти.