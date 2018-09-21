БСК создала в Стерлитамаке сеть клубов для ветеранов

Клуб для ветеранов ждет своих гостей в библиотеке на пр.Октября, 30.

Открытие отметили празднично – с самодеятельным концертом и угощением, в компании старых друзей и новых знакомых.

- «Стерлитамак – наш общий дом» - это большой проект, который охватывает несколько направлений, одно из них - клубы центра «Золотой возраст». Первый клуб открылся еще в марте в библиотеке на ул.Менделеева. Но мы решили, что для удобства ветеранов, клубы должны появиться в нескольких районах. Поэтому они были созданы на пр.Ленина и ул.Гоголя. Теперь есть клуб и на пр.Октября. В центре «Золотой возраст» зарегистрировано 300 активных жителей. Проводятся встречи с интересными людьми, шахматные турниры, концерты и т.д. Желаю, чтобы и этот клуб работал успешно и плодотворно, и чтобы вы получали бесконечную радость от живого общения, - приветствовал гостей депутат Совета городского округа г. Стерлитамак, директор по охране труда и промышленной безопасности БСК Ильдар Мухамедьянов.

- Я очень ждала открытия клуба в нашем микрорайоне, - рассказывает пенсионерка Башкирской содовой компании Людмила Богданова. - Здесь много заводчан, наших коллег. Мы очень довольны. В первую очередь, из-за общения. А потом тут ведь есть артисты, поэты-стихотворцы, а мне очень близко творческое направление.