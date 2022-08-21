Суд в Уфе посчитал, что Шевчук ушел от ответственности

Суд в Уфе посчитал, что Шевчук ушел от ответственности
Суд в Уфе посчитал, что Шевчук ушел от ответственности
Вчера, 12:25ОбществоАнастасия Денисенко
В постановлении суда, которое заняло 13 страниц, ни разу не указано слово «жопа», которое Шевчук произнес в речи на своем концерте. Адвокат музыканта готовит жалобу в Верховный суд Башкирии.

Юрист и правозащитник Павел Чиков в своём телеграм-канале поделился подробностями дела Шевчука. Он рассказал, что «Судья Советского суда Уфы Юлия Егорова старательно избежала упоминания слова "жопа"».

Постановление по делу вышло на 13 страницах и ни на одной из них нет ругательного слова. Как сообщил юрист, адвокат по делу Шевчука Александр Передрук уже готовит жалобу в Верховный суд Башкирии.

В постановлении также сказано, что «Непризнание Шевчуком Ю.Ю. вины расценивается как избранный способ уйти от ответственности».

Напомним, что в мае 2022 года музыкант на концерте в Уфе озвучил ряд пацифистских высказываний, что спровоцировало широкий общественный резонанс, и привлекло внимание правоохранительных органов. В отношении музыканта почти сразу после завершения выступления был составлен протокол о дискредитации вооруженных сил России.

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