Кириенко сообщил, что “Машук” должен стать центром подготовки героев нашего времени

Кириенко сообщил, что “Машук” должен стать центром подготовки героев нашего времени
Кириенко сообщил, что “Машук” должен стать центром подготовки героев нашего времени
Вчера, 13:07ОбществоФото: фрагмент видео
В Пятигорске стартовал ежегодный студенческий форум “Машук”, объединивший на своей площадке около тысячи участников. В этот раз в рамках мероприятия также был открыт Всероссийский образовательный центр знаний, который займется профессиональным развитием педагогов и реализацией образовательных программ. 

Выступая на торжественной церемонии открытия нового центра, замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко заявил, что российский лидер Владимир Путин объявил будущий год Годом наставника, педагога и учителя. Об этом пишет newstracker.ru.

По его словам, сегодня одной из главных задач государства является повышение квалификации педагогов, которые, в свою очередь, обеспечивали бы качественное обучение молодежи и рост конкурентоспособности молодых специалистов. И центром подготовки таких героев нашего времени является этот форум, заявил Кириенко. Он также предложил учредить премию “Машук” - за лучшие проекты в образовании, осуществленные в течение года.

Замглавы Администрации президента РФ сообщил, что с наиболее перспективными юными россиянами необходимо работать круглый год. Он рассказал, что в Московской области уже действует мастерская управления “Сенеж”, в Крыму регулярно проводится форум творческой молодежи “Таврида”, а на Северном Кавказе - форум “Машук”, который в нынешнем году приобрел статус всероссийского молодежного форума. А теперь здесь еще заработал центр знаний “Машук”, включающий в себя учебные и жилые корпуса, пространства для коворкинга, а также площадки для занятий спортом и отдыха.

В свою очередь губернатор Ставрополья Владимир Владимиров отметил, что центр "Машук" будет способствовать распространению лучших мировых практик преподавания. По его словам, в Ставропольском крае будут обучаться педагоги из разных уголков России.

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