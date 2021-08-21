В Уфе обманутые дольщики вышли на одиночный пикет из-за недостроенного дома

Напомним, в 2004 году 176 человек заключили договоры долевого участия с ООО ИК «Баир», который выступил в качестве инвестора и застройщика. Дом на пересечении улиц Чернышевского и Гончарной должны были сдать в эксплуатацию еще в 2007–2009 гг., но в 2005 году строительство остановилось. В 2010 году гендиректора компании Айрата Латыпова обвинили в мошенничестве, выразившемся в привлечении, а затем хищении у дольщиков более 251 млн руб.