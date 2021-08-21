В Уфе обманутые дольщики вышли на одиночный пикет из-за недостроенного дома

В Уфе обманутые дольщики вышли на одиночный пикет из-за недостроенного дома
В Уфе обманутые дольщики вышли на одиночный пикет из-за недостроенного дома
Вчера, 13:13ОбществоАндрей КоролевФото: Алла Яковлева / Вконтакте
Проблемный дом на ул. Чернышевского, 7 должны были сдать больше 10 лет назад.

В пятницу, 20 августа одна из жительниц уфимского дома на ул. Чернышевского 7 вышла на одиночный пикет к зданию Прокуратуры РБ. Жители дома считают, что не сданные с 2004 года нежилые помещения, автопарковка, благоустройство двора и придомовой территории — это результат сговора уфимских властей, органов прокуратуры и застройщиков.

По словам дольщицы, дом до сих пор недостроен из-за «лиц, похитивших и перепродавших квартиры и нежилые помещения», поэтому обманутые дольщики до сих пор не могут пользоваться своей собственностью.

— Расследование хищения расследуется с 2011 года — я считаю, прокурором [Валерием] Кузьминым, влияющим на Следственный комитет <…>, а прокурор РБ [Владимир] Ведерников не реагирует на это. Мы требуем возбуждения уголовного дела для возврата похищенных средств дольщиков для достройки нашего разрушающегося дома.

Напомним, в 2004 году 176 человек заключили договоры долевого участия с ООО ИК «Баир», который выступил в качестве инвестора и застройщика. Дом на пересечении улиц Чернышевского и Гончарной должны были сдать в эксплуатацию еще в 2007–2009 гг., но в 2005 году строительство остановилось. В 2010 году гендиректора компании Айрата Латыпова обвинили в мошенничестве, выразившемся в привлечении, а затем хищении у дольщиков более 251 млн руб.

Айрат Латыпов в ходе следствия вины не признал, считая себя жертвой обстоятельств. Суд приговорил его к лишению свободы сроком на восемь лет в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на один год и штрафом в размере 800 тыс. руб. Завершением строительства дома занималось СУ-10 — по сообщениям СМИ, дом был сдан дольщикам.

Напомним, сейчас по всей Башкирии в замороженном состоянии находится строительство 125 жилых домов, дольщики которых годами ждут обещанного жилья. Радий Хабиров пообещал Владимиру Путину, что полностью решит проблему с обманутыми дольщиками в республике к 2024 году.

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