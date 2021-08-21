В Башкирии запущены в работу 12 криптобиокабин для оформления загранпаспортов

На сегодняшний день в Башкирии запущены 12 комплексов криптобиокабин, первая из них начала работу еще в апреле этого года. По словам директора РГАУ МФЦ Натальи Куприяновой, с момента запуска этой услугой воспользовались около 800 жителей Башкирии.