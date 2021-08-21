В Башкирии запущены в работу 12 криптобиокабин для оформления загранпаспортов

На сегодняшний день в Башкирии запущены 12 комплексов криптобиокабин, первая из них начала работу еще в апреле этого года. По словам директора РГАУ МФЦ Натальи Куприяновой, с момента запуска этой услугой воспользовались около 800 жителей Башкирии.
Криптобиокабины автоматизируют процесс создания загранпаспорта и ускоряют его, собирая необходимые биометрические данные с криптографической защитой. Внутри кабины установлены цифровая фотокамера, система бестеневого освещения, сканеры отпечатков пальцев и документов. Все данные автоматически отправляются в ведомственный сегмент МВД России в электронной форме, статус можно отслеживать на «Госуслугах» и в личном кабинете на сайте МФЦ.
Оформление загранпаспорта новым способом можно сделать в МФЦ Уфы (ул. Новомостовая, 8), Стерлитамака (ул. Худайбердина, 83), а также Нефтекамска, Октябрьского, Салавата, Белебея, Белорецка, Ишимбая, Кумертау, Мелеуза, Сибая и Туймазов. Прием осуществляется по предварительной записи.
Отметим, что программно-технический комплекс «Криптобиокабина» — это российская разработка с отечественным программным обеспечением, серийно производится по заказу ПАО «Ростелеком» на концерне госкопрорации «Ростех».