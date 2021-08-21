В Башкирии откроют полилингвальную гимназию с углубленным изучением марийского языка

В Мишкинском районе планируют открыть полилингвальную гимназию с углубленным изучением марийского языка. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.
Согласно планам, опубликованным на сайте главы республики, многопрофильная полилингвальная школа будет построена на базе марийской гимназии им. Я. Ялкайна в селе Чураево. По словам главы республики, здесь будут преподавать на русском, марийском и английском языках.
В настоящее время в регионе открыты четыре полилингвальные школы — три башкирские (в Уфе и Стерлитамаке) и одна татарская (в Нефтекамске).
Власти республики планируют к 2024 году открыть 14 полилингвальных школ, где будут давать «суперкачественное образование, языковую подготовку, дополнительные навыки и формировать будущее Башкортостана».