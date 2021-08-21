В Башкирии откроют полилингвальную гимназию с углубленным изучением марийского языка

В Башкирии откроют полилингвальную гимназию с углубленным изучением марийского языка
В Башкирии откроют полилингвальную гимназию с углубленным изучением марийского языка
Вчера, 09:55ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Учебное заведение организуют на базе марийской гимназии им. Я. Ялкайна в селе Чураево.

В Мишкинском районе планируют открыть полилингвальную гимназию с углубленным изучением марийского языка. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

Согласно планам, опубликованным на сайте главы республики, многопрофильная полилингвальная школа будет построена на базе марийской гимназии им. Я. Ялкайна в селе Чураево. По словам главы республики, здесь будут преподавать на русском, марийском и английском языках.

Фото:glavarb.ru

В настоящее время в регионе открыты четыре полилингвальные школы — три башкирские (в Уфе и Стерлитамаке) и одна татарская (в Нефтекамске).

Власти республики планируют к 2024 году открыть 14 полилингвальных школ, где будут давать «суперкачественное образование, языковую подготовку, дополнительные навыки и формировать будущее Башкортостана».

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