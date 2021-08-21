Синоптики прогнозируют в Башкирии аномально жаркую погоду на выходных

По данным Башгидрометцентра, сегодня, 21 августа, дождей не ожидается, ветер юго-восточный, южный умеренный. Столбик термометра достигнет отметки +31…+36 градусов, местами +39 градусов.
В воскресенье, 22 августа, существенных осадков не прогнозируется, ветер снова южный, юго-восточный умеренный и порывистый. Ночью температура воздуха составит +17…+22 градуса, местами +10…+15 градусов. Днём снова будет жарко — +31…+36 градусов, в отдельных районах +39 градусов.
23 августа днём в северо-западных районах возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, днём порывистый. Температура воздуха ночью опустится до +17...+22 градусов, местами до +10...+15 градусов. Днём же потеплеет до +30...+35 градусов, по югу до +39 градусов.