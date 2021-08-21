Синоптики прогнозируют в Башкирии аномально жаркую погоду на выходных

В воскресенье, 22 августа, существенных осадков не прогнозируется, ветер снова южный, юго-восточный умеренный и порывистый. Ночью температура воздуха составит +17…+22 градуса, местами +10…+15 градусов. Днём снова будет жарко — +31…+36 градусов, в отдельных районах +39 градусов.