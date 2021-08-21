Синоптики прогнозируют в Башкирии аномально жаркую погоду на выходных

Синоптики прогнозируют в Башкирии аномально жаркую погоду на выходных
Синоптики прогнозируют в Башкирии аномально жаркую погоду на выходных
Вчера, 06:00ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1mediainvest.ru
Температура воздуха в некоторых районах поднимется до +39 градусов.

По данным Башгидрометцентра, сегодня, 21 августа, дождей не ожидается, ветер юго-восточный, южный умеренный. Столбик термометра достигнет отметки +31…+36 градусов, местами +39 градусов.

В воскресенье, 22 августа, существенных осадков не прогнозируется, ветер снова южный, юго-восточный умеренный и порывистый. Ночью температура воздуха составит +17…+22 градуса, местами +10…+15 градусов. Днём снова будет жарко — +31…+36 градусов, в отдельных районах +39 градусов.

23 августа днём в северо-западных районах возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, днём порывистый. Температура воздуха ночью опустится до +17...+22 градусов, местами до +10...+15 градусов. Днём же потеплеет до +30...+35 градусов, по югу до +39 градусов.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы