Плюс 294, минус 11: в Башкирии продолжает быстро расти число больных коронавирусом

Плюс 294, минус 11: в Башкирии продолжает быстро расти число больных коронавирусом
Плюс 294, минус 11: в Башкирии продолжает быстро расти число больных коронавирусом
Вчера, 20:27ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Актуальные данные предоставил оперативный штаб РБ по борьбе с коронавирусом.

В Башкирии за минувшие сутки зафиксировано 294 новых случая заболевания коронавирусом. Таким образом число зараженных в регионе достигло 54047 человек.

Сейчас в стационарах республики лечатся 807 жителей республики, из них 523 человека старше 60 лет. В тяжелом состоянии находятся 86 человек, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены трое. На амбулаторном лечении — 2267 человек.

За минувшие сутки выздоровел 271 человек, общее число успешно перенесших опасный вирус в Башкирии составило 49998 человек.

Также, согласно сводке, 11 жителей республики скончались от covid-19. Общее количество жертв коронавируса в республике официально составляет 975 человек.

По данным министерства здравоохранения РБ, за сутки зарегистрировано 134 случая внебольничной пневмонии.

Вакцинировано хотя бы одним компонентом вакцины 1091300 жителей Башкирии.

По заболеваемости ковидом в текущем году лидируют Мишкинский, Белорецкий, Миякинский, Бижбулякский и Белебеевский районы республики.

Сюжеты:
Коронавирус 2021
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здравоохранение
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