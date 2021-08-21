Плюс 294, минус 11: в Башкирии продолжает быстро расти число больных коронавирусом

В Башкирии за минувшие сутки зафиксировано 294 новых случая заболевания коронавирусом. Таким образом число зараженных в регионе достигло 54047 человек.
Сейчас в стационарах республики лечатся 807 жителей республики, из них 523 человека старше 60 лет. В тяжелом состоянии находятся 86 человек, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены трое. На амбулаторном лечении — 2267 человек.
За минувшие сутки выздоровел 271 человек, общее число успешно перенесших опасный вирус в Башкирии составило 49998 человек.
Также, согласно сводке, 11 жителей республики скончались от covid-19. Общее количество жертв коронавируса в республике официально составляет 975 человек.
По данным министерства здравоохранения РБ, за сутки зарегистрировано 134 случая внебольничной пневмонии.
Вакцинировано хотя бы одним компонентом вакцины 1091300 жителей Башкирии.
По заболеваемости ковидом в текущем году лидируют Мишкинский, Белорецкий, Миякинский, Бижбулякский и Белебеевский районы республики.