Плюс 294, минус 11: в Башкирии продолжает быстро расти число больных коронавирусом

Сейчас в стационарах республики лечатся 807 жителей республики, из них 523 человека старше 60 лет. В тяжелом состоянии находятся 86 человек, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены трое. На амбулаторном лечении — 2267 человек.